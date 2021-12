Suzana Pires e Luana Xavier desfilaram animação no Coruja

As atrizes Suzana Pires e Luana Xavier curtiram o domingo de Carnaval em cima do bloco Coruja, acompanhando a animação e emoção de milhares de foliões que seguiam Ivete Sangalo. Luana Xavier tem se revelado uma das principais atrizes de sua geração, além de utilizar do humor para levantar pautas como racismo e intolerância religiosa. Já Suzana Xavier, com um look vermelho, não poupou felicidade ao curtir carnaval ao lado de Ivete, sua colega de atuação no filme “De Perto Ela Não é Normal.”

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo