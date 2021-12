Sophie Charlotte vai interpretar a cantora baiana Gal Costa no cinema

A atriz Sophie Charlotte tem se preparado para interpretar a cantora baiana Gal Costa em uma cinebiografia que será dirigida pelas cineastas Lô Politi e Dandara Ferreira.

Em casa, ela tem contado com a ajuda do marido Daniel Oliveira, que viveu Cazuza no cinema: “Chamei ele para ser meu coach”, disse.

Sophie também tem contado com a ajuda do músico baiano César Mendes, parceiro de Caetano Veloso, para aprender a tocar violão.

Conteúdo produzido pelo site Anota Bahia.

