Simpósio em Salvador debate sobre novo mercado do gás

O auditório do Wish Hotel da Bahia, localizado no Corredor da Vitória, recebe na próxima quarta-feira, 27, o simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás. O evento acontece às 8h.

O simpósio é organizado pelo grupo A TARDE, pela Comissão Especial de Energia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA) e pela Comissão Nacional de Energia do Conselho Federal da OAB.

