Sérgio Guerra é o mais novo sócio de uma grande agência baiana

Fotógrafo, publicitário e produtor cultural, Sérgio Guerra, após passar 25 anos vivendo em Angola, está de volta a Salvador. O recifense que consolidou uma carreira premiada e reconhecida na Bahia, já chega com desafios e novidades: ele é o novo sócio da agência Objectiva, onde irá aplicar tudo que aprendeu nos seus 40 anos de experiência profissional. Guerra, vale lembrar, iniciou sua carreira como assistente de laboratório, na Propeg, em 1981, passando também pela D&E, até fundar a agência Zellig e associar-se à Link Comunicação e Propaganda.

Neste caminho, tornou-se um dos nomes mais respeitados do marketing político nordestino, com participações em campanhas de nomes como Waldir Pires, Pedro Irujo, João Alves, Virgildásio Senna, Guilherme Menezes e Jaques Wagner. No continente africano também atuou em campanhas eleitorais em Angola e Cabo Verde. Além de lançar livros, produziu filmes, discos e DVDs, fundou seu próprio selo, Maianga, e ainda a Fundação Negro Amor, de apoio a projetos sociais em Salvador.

“É uma parceria que possibilitará trocarmos experiências e acumularmos vivências na comunicação. Vamos valorizar o que temos em comum e também buscarmos perspectivas a partir daquilo que nos complementa. É animadora a possibilidade de inovar nas perspectivas e estratégias, com resultados relevantes para nossos clientes num futuro próximo. Bom estar perto do que acreditamos e confiamos”, nos disse ele, que tocará o negócio ao lado dos sócios Anaiçara Góes e Miguel Silveira.

Conteúdo produzido pelo site Anota Bahia

adblock ativo