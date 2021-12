Segunda parte do projeto ‘Samba Em Harmonia’ traz homenagem a Ivete Sangalo

Nesta sexta-feira, 3, a banda Harmonia do Samba vai apresentar, em todas as plataformas de streamings, a segunda parte do DVD ‘Samba Em Harmonia’, projeto especial, gravado em uma fazenda na cidade de Santanópolis, exclusivamente para o canal do YouTube da do grupo.

Esse segundo bloco contará com 07 músicas e algumas homenagens especiais a artistas que têm ligação com o grupo e com seu líder, o cantor Xanddy. É o caso de Ivete Sangalo, que será homenageada com o medley que traz as canções ‘Tá Tudo Bem’, ‘Beleza Rara’ e ‘Me Abraça’.

Também há faixas que trazem referências aos cantores Djavan, Alceu Valença e ao grupo Cidade Negra, como ‘Amor Puro’, ‘Tropicana’ e ‘Onde Você Mora’. “Tenho um carinho especial por esse projeto. Ele surgiu em meio a tudo isso que estamos vivendo e o principal objetivo dele é conseguir levar para a casa das pessoas um pouco de alegria”, nos disse Xanddy.

