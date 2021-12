Saulo e Lia falam sobre parceria em Escute quando estiver triste

Discreto e quieto desde o começo da pandemia, o cantor Saulo voltou a fazer a alegria dos seus fãs ao lançar ontem, em uma parceria com Lia, a singela canção Escute quando estiver triste.

Nesta entrevista exclusiva ao Anota Bahia, os artistas compartilham seus anseios e expectativas sobre o lançamento, a história que deu enredo à canção, os detalhes do clipe e seus sentimentos deste período em que se recomenda o isolamento social.

“Não encaro isso como lançamento de um trabalho. Fui tocado pela canção e pensei que ela poderia trazer algum alívio em outros corações”, nos disse Saulo, ao refutar a ideia de estar lançando um novo trabalho.

Apesar de ainda não se conhecerem pessoalmente – é o lado frio da quarentena –, Lia externa sua felicidade com o convite de Saulo: “Recebi na maior alegria do mundo. Primeiro porque é um artista sensacional e um ser humano lindo, de um coração gigante. Segundo, porque o convite aconteceu justo quando eu estou na produção de um novo EP, com canções autorais e inéditas. Então, essa gentileza é um sonho para qualquer artista iniciando sua carreira”, revelou. “Não houve encontro entre nós ainda, mas a canção já nos encontrou!”, completou Saulo.

História da música

A história da música é encantadora. Enquanto enfrentava as dores do fim de um relacionamento, o pai de Lia, Mauricio, foi quem lhe escreveu. Em seguida a canção chegou até Saulo e emocionou o cantor. “Uma canção linda, sensível, que foi escrita de pai para filha, isso já é uma coisa de um afeto incrível. Eu estava entre altos e baixos e ela me puxou pra cima, me levantou e me deu a esperança que eu precisava no momento. Eu peguei o violão na hora e fiz uma versão minha, até com a harmonia errada, mas naquela hora foi algo tão espontâneo, era um sentimento. Gravei e postei logo, porque queria compartilhar o que eu estava sentindo”, explica Saulo.

Saulo então decidiu gravar oficialmente a canção, e nada mais justo que convidar aquela que foi presenteada com a letra. Lia considera o fato transformador em sua vida, da dor ao conforto: “Primeiro, tenho um pai que compõe e manda um áudio com essa música linda, quando eu mais precisava. Depois, o Saulo ouve e me convida pra cantá-la com ele. Como diz a letra: ‘A vida não lhe tira nada sem dar nada em troca’. Se me tirou de um relacionamento naquela época, hoje me deu essa oportunidade incrível”, conta.

Escute quando estiver triste também vem acompanhada de um videoclipe, que traz Saulo e Lia em paisagens que transmitem calma e serenidade. “Ficou sensacional, é lindo, transmite sensibilidade, carinho, amor, enfim é tudo que a gente está precisando agora”, celebra ela.

“Nas imagens, estamos em lugares diferentes, mas a ideia era também fazer parecer que estávamos perto!”, diz Saulo. Com direção de Chico e Marcelo Kertész, da Macaco Gordo, o clipe foi gravado em paisagens da Bahia e da Califórnia, nos Estados Unidos.

Também foi ideia dos irmãos Kertész convidar o músico Davi Moraes para fazer o arranjo da canção. “E, como tudo que o Davi põe a mão, o trabalho ficou incrível. A música ficou linda, ganhou as cores da Bahia. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir como a gente tá curtindo”, disse Lia. “A canção foi nos conduzindo. Eu me sinto completamente guiado pela canção, e chegamos a esse resultado de trabalho incrível do videoclipe, que eu acho muito honesto, muito verdadeiro. A luz é linda”, finalizou Saulo.

