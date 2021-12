Salvador recebe programa de aceleração de startups

O público interessado em lançar as ideias no mercado pode se inscrever até esta segunda-feira, 09, para o programa de aceleração de novas startups, em Salvador, primeira capital do Norte-Nordeste a receber a iniciativa em 2019. O projeto, promovido pelo Founder Institute, que tem sede no Vale do Silício (EUA), é destinado a quem quer desenvolver uma proposta ou avançar em startups. Nesta segunda-feira acontece também, a partir das 18h30, um evento no Espaço Colabore (Parque da Cidade), onde os participantes vão poder fazer uma breve apresentação dos projetos aos especialistas Ana Coelho, CEO do Grupo Aratu, Josafá Trigo, da SimplesVest, e Marcelo Cruvinel, da Outsmarting Brasil – os três são diretores locais do instituto.

