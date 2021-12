Salvador ganhará espaço exclusivo para apresentações humorísticas

Com previsão de estréia para a segunda quinzena de março, a The Comedy House, um misto de teatro e bar localizado no Rio Vermelho, é um espaço idealizado pelos empresários Tiago Maracajá e Werner Brito, em parceria com o arquiteto Vinicius Lopes, e voltado para quem gosta de prestigiar espetáculos humorísticos. Para a noite de estreia, a casa recebe o Vatapá Comedy Club. O grupo baiano de stand up é composto, entre outros integrantes, por Tiago Banha, Matheus Buente, Jordan Matheus e João Pimenta. Além dos espetáculos, um dos destaques vai para a gastronomia assinada pelo Chef Silvio Pereira.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo