Roberto Badaró é diagnosticado com Covid-19 e está estável em homecare

O médico infectologista Roberto Badaró foi diagnosticado com Covid-19, nesta terça-feira, 5, em Salvador. Ele, que passou seu aniversário, na segunda-feira, 4, recluso na Ilha de Itaparica, sentiu indisposição e princípio de sinusite. Ele segue em homecare, medicado, estável e seguindo seu próprio protocolo, com acompanhamento do médico pneumologista Sergio Jezler.

Conteúdo produzido pelo Portal Anota Bahia.

