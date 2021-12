Rita Tourinho lança novo livro sobre Direito Administrativo

Integrante do Ministério Público da Bahia, a promotora Rita Tourinho lança, no dia 12 de março (quinta-feira), a partir das 17h30, seu mais novo livro, “Concurso Público – Análise abrangente de questões doutrinárias, legais e jurisprudenciais.” Voltado para profissionais, alunos e interessados no Direito Administrativo, a obra publicada pela Editora Fórum objetiva possibilitar o entendimento e o controle de todas as questões relacionadas à realização do concurso público. Abordando desde a decisão administrativa de formalização do processo seletivo até a efetiva realização das provas, com a divulgação dos resultados, analisa ainda as formas de controle do certame concursal, inclusive a viável incidência da Lei de Improbidade Administrativa àqueles responsáveis pela sua condução. O lançamento ocorre na LDM do Shopping Paseo.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo