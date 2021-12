Ricardo dos Anjos promove encontro sobre beleza em Salvador

O BeautyArtista Ricardo dos Anjos, que também é Consultor Expert Match d’O Boticário, desembarca em Salvador na próxima terça-feira, 3, para o lançamento da nova linha “Match Escudo de Força” na cidade. Depois de passar por Fortaleza, será a vez da capital baiana apresentar as novidades do Boticário para os cabelos. No final da tarde, ele estará no Salão Sá Marina, localizado na Rua das Dálias, na Pituba, apresentando a nova linha para convidadas e dando dicas de como cuidar dos fios no final do verão e nos agitos do pós-Carnaval.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo