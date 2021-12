Restaurante Mesa de Tereza é inaugurado em Salvador

Foi inaugurado na tarde desta terça-feira, 26, o Mesa de Tereza, comandado pela chef Tereza Paim. O lançamento do restaurante, que fica localizado no Aeroporto Internacional de Salvador, contou com a presença do Secretário de Cultura e Turismo da Bahia, Fausto Franco; do CEO do SSP DFA Brazil, Richard Lewis e do CEO do Aeroporto, Julio Ribas.

