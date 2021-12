Restaurante japonês aposta em novo conceito para clientes criarem suas peças

O Nozu Delivery está trazendo mais uma novidade para o seu menu de opções via entrega. O Nozu Box é o mais novo produto do restaurante, que aposta no conceito “faça você mesmo”, dando ao cliente a opção de poder criar suas próprias peças.

O kit é composto por todos os principais insumos e utensílios necessários para as peças personalizadas. O box tem três andares: o primeiro com o Gohan (arroz japonês), o segundo com os insumos frescos como salmão, polvo, camarão, entre outros, e o terceiro contém o nori (alga japonesa) e os tradicionais molhos e especiarias.

O box serve de quatro a seis pessoas e estará disponível a partir desta quinta-feira, 5. As encomendas devem ser feitas com 24 horas de antecedência.

