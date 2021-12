Restaurante Bistrot Trapiche Adega realiza jantar cultural

O Restaurante Bistrot Trapiche Adega vai realizar no dia 03 de dezembro, a partir das 17h, o Jantar Cultural. Essa edição vai discutir a Reforma Tributária e seus reflexos no Pacto Federativo e contará com a participação de nomes do segmento do Direito, como: Pedro Caymmi, Lina Santin Cooke, Josiane Minardi, Arthur Matos, dentre outros.

adblock ativo