Renata Andrade faz curso com Carlos Ferreirinha sobre Luxo e Gestão

A empresária Renata Andrade, franqueada da marca italiana Intimissimi na Bahia, com lojas nos Shoppings Barra e Salvador, esteve em São Paulo para o curso 'O luxo aplicado à gestão', realizado pela MCF Consultoria, de Carlos Ferreirinha, principal formador de opinião no segmento de luxo da América Latina. O curso, que tem parceria com a Universidade ISEG, em Lisboa, aconteceu nos dias 26 e 27 de novembro, na capital paulista e é idealizado para aqueles que lidam com o mercado de consumidores premium.

