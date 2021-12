Quabales se apresenta no projeto #VemProCentro neste fim de semana

O projeto #VemProCentro, promovido pela prefeitura de Salvador, retorna neste fim de semana à praça da Inglaterra, no Comércio, com diversas apresentações musicais no evento que é totalmente aberto ao público.

No sábado, 14, um dos destaques é o grupo percussivo Quabales, liderado por Marivaldo do Santos, que se apresenta às 19h. Também haverão shows das bandas Ara Ketu e Os My Friends.

No domingo, 15, vai rolar shows dos grupos Afrodisíaco, Park Sonoro, Bambeia e Pagodart.

