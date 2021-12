Profissional da Tecon é uma das vencedoras do Prêmio Experiência

Aconteceu nos dias 27 e 28 de novembro a sexta edição do Prêmio Experiência ao Cliente promovida pela CX Summit, no Memorial da América Latina, em São Paulo. A premiação, que é a maior do setor no país, reconhece os melhores profissionais e iniciativas de empresas no país por meio de uma curadoria feita por uma equipe especializada.

Uma das vencedoras na área de destaque do ano foi a profissional de customer experience Laise Pôrto, do Tecon Salvador, que é o terminal de contêineres do Grupo Wilson Sons. “Vivemos um momento de transformação importante no Tecon Salvador e esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. É uma grande honra representar o terminal, a Bahia e o Nordeste em um prêmio tão importante”, comemorou Laise.

adblock ativo