Primeiro e segundo dia da folia mesclaram estreias e realeza

E só a melhor festa do planeta para proporcionar os melhores encontros. O Anota Bahia cobre com exclusividade a Área VIP do Camarote do Nana e testemunhou como o primeiro dia de Carnaval pôs no mesmo espaço celebração e gratidão, encontros e projetos para movimentar o circuito social de 2020. Empresários e personalidades dividiram momentos e alegria durante a noite. E tudo ficou maior com o show do Gigante, Léo Santana. Já no Camarote Salvador, reinava um clima familiar: novos encontros e velhos conhecidos prestigiaram a estreia da folia. A energia está tão alta que, nesta sexta, Claudia Leitte chegou ao trio voando. Falando em rainha, ainda na quinta Majur e Pedro Tourinho reinaram no Bloco Os Mascarados. E as fantasias seguem dando o tom deste Carnaval: na sexta, Felipe Pezzoni vestiu a avenida de Rainha. Afinal, são 40 anos de Banda Eva. E outra Rainha estreou o Camarote da Veveta, que promete marcar esse Carnaval. O Anota Bahia também vai cobrir com exclusividade.

Kaio Moraes, chefe de gabinete da prefeitura, também viu o Carnaval chegar no Camarote Salvador

O empresário Fábio Almeida também esteve no espaço que já é um dos mais badalados da folia. Ele acompanhava sua esposa, Camila Rebouças

adblock ativo