Prefeitura divulga calendário do Carnaval 2020 em Salvador

A Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur, divulgou na tarde desta quinta-feira, 28, o calendário do Carnaval 2020 na cidade. A maior festa de rua do país acontece de 20 a 25 de fevereiro do ano que vem.

Também se tornando tradicional na folia, o pré-carnaval de Salvador também teve suas datas divulgadas: o Fuzuê acontecerá no dia 15 de fevereiro, o Furdunço no dia 16 e o Pipoco no dia 18

