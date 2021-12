Paulinho Caldas lança livro de memórias sobre o axé

O compositor, cantor e multi-instrumentista Paulinho Caldas está lançando, pela Editora Santa Agnes, o livro "Memórias do Movimento Axé Music", com registros em primeira mão do surgimento, da história e da atualidade da música baiana. A obra é povoada de casos de Luiz Caldas, de quem Paulinho é irmão e já se confessou "um biógrafo não oficial"; mas não faltam registros de Daniela Mercury, Carlinhos Brown ou do início da Timbalada. E, como um segundo enredo que às vezes assume a dianteira, a história da própria música, do carnaval e do trio elétrico. Além disso, pensamentos e crônicas, do ativismo animal a relatos de viagens, compõem a obra que está disponível apenas em Ebook, e pode ser adquirida através do site da editora.

