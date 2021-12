Paula Mott: temporada baiana com direito a Carnaval e amigos do peito

Paula Mott foi uma das modelos brasileiras de maior sucesso internacional nas passarelas nos anos 90 e 2000. Baiana, radicada há muitos anos em São Paulo, veio neste Carnaval passar uma temporada em Salvador, atendendo ao convite da sua amiga Ivete Sangalo. Com ela, curtiu a folia, pulou no trio elétrico e viu a cantora brilhar. Passada a grande festa, ela não cansa de matar as saudades dos amigos próximos – aqueles do peito – com quem nunca perdeu o contato, a exemplo de Mônica Gallas, sua bff. Quando retornar a capital paulista, Paula irá se dedicar a um projeto profissional voltado para as áreas de moda e viagens – onde tem um network poderoso.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo