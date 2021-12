Pabllo Vittar desfila no circuito Barra-Ondina com direito a troca de figurino

Nesta segunda-feira, 24, a cantora Pabllo Vittar fez a sua segunda apresentação no Carnaval dos Carnavais. Com um trio lotado de influenciadores digitais e convidados, Pabllo deu um show na passagem em frente ao Camarote Skol Puro Malte. Pouco antes de chegar ao espaço, a artista trocou o body rosa, que vestia no início do circuito, por um look inspirado na personagem de desenho animal Dora Aventureira, com body laranja e uma mochila pequena azul. Na passagem pelo camarote ela meteu dança ao som de KO, um de seus maiores sucessos. E preencheu a avenida com a música da diversidade, diversão e liberdade de expressão, que alinham o discurso da artista com o seu público.

