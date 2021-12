Obras de Nádia Taquary compõem o livro “Enciclopédia Negra”

Na próxima terça-feira, 30, será lançado o livro “Enciclopédia Negra”, de Flávio Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Schwarcz, com um bate-papo virtual mediado por Djamila Ribeiro. A obra, que sai pela Companhia das Letras, contará com duas obras da artista plástica baiana Nádia Taquary.

“Sinto alegria e honra por participar desse grande projeto com trabalhos que retratam Roque José Florêncio (Pata Seca) e as mulheres ancestrais do remanescente do quilombo Campinho da Independência”, disse Nádia.

Nascido em Sorocaba na primeira metade do século XIX, Roque José Florêncio foi comprado por um fazendeiro e escolhido para ser “escravo reprodutor”. Familiares e um estudo afirmam que ele teve mais de 200 filhos e, segundo a certidão de óbito, morreu com 130 anos.

