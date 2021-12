O prêmio também veio: Ivete Sangalo é agraciada com música do Carnaval

Após protagonizar momentos apoteóticos, ser ovacionada, homenageada, reconhecida e seguida por milhares de foliões, Ivete Sangalo foi agraciada, no último dia de folia, com o prêmio de Música do Carnaval por “O Mundo Vai”, canção que ela defendeu e viu tomar todos os cantos da folia. Além do momento de consagração, é a primeira vez que Ivete Sangalo puxa um trio sem cordas na terça-feira de Carnaval. O resultado são milhares e milhares de foliões que comparecem nesta terça ao Campo Grande para fechar com chave do ouro o Carnaval dos Carnavais, e proporcionaram uma nova apoteose, ao reconhecer a Rainha do Carnaval. Com um look azul e dourado, Ivete seguiu desfilando a majestade que esbanjou nos outros dias, quando arrastou o Bloco Coruja. Nesta terça, ela apareceu fantasiada de Rainha Arqueira para delírio dos fãs.

