Noite de vinhos na CasaCor Bahia

A Casa 245, loja de móveis da empresária Lívia de Figueiredo, que está prestes a abrir um espaço em Salvador, irá promover uma noite de vinhos nesta terça-feira (3), às 19h30, na CasaCor Bahia. O evento, que reunirá apenas convidados, vai acontecer no Lounge Recanto, idealizado pela arquiteta Tatiana Melo, e contará com um workshop, além de degustação de 4 rótulos com o sommelier Walfran Lima, formado pela Napa Valley Wine Academy e com WSET 3.

adblock ativo