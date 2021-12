MPF vai apurar danos ambientais relacionados aos píeres dos prédios no Corredor da Vitória

O Ministério Público Federal vai apurar os eventuais danos relacionados as construções de píeres e atracadouros, situados na encosta do Corredor da Vitória, em Salvador. A investigação vai atingir diretamente os prédios: José Silveira, Victory Side, Carlos Costa Pinto, Queen Elizabeth, Arthur Moreira Lima, João Mendes, Victory Tower, Porto Vitória, Victória Marina, Philetto Sobrinho, Leonor Calmon, Victória Loft, Frederico Fellini, Margarida Costa Pinto.

Além desses, o Yacht Club da Bahia, na Ladeira da Barra, e o Trapiche Residente, no Comércio, também serão investigados. O MPF também já solicitou a presença do representante da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador (SEDUR), para uma reunião no dia 13 de março, para debater o assunto. A ação está sendo direcionada pela Procuradora da República, Bartira de Araújo Góes, que integra o Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural.

