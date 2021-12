Monique Evelle curtiu domingo no Camarote da Veveta

Jornalista e empreendedora, a ativista baiana Monique Evelle também curtiu o domingo no Camarote da Veveta. Uma das mulheres presentes no “30 under 30” – lista de jovens empreendedores e criadores abaixo dos 30 anos que estão transformando o mundo – Monique também passou pelo trio Afropunk e pelo desfile do Cortejo Afro.

