Mister Bahia 2019 faz estreia em passarelas de São Paulo

O modelo baiano Álvaro Castro fez sua estreia nas passarelas em São Paulo durante ‘A Casa de Criadores’, um dos maiores eventos do país de moda autoral brasileira e lançador de novos talentos.

Vencedor do concurso Mister Bahia Juvenil 2019, o modelo desfilou na 46ª edição do evento, ocorrido no último final de semana. Álvaro Castro é agenciado pelo empresário Elian Gallardo, que revelou talentos como o ator Rodrigo Hilbert e foi descoberto na Bahia, por Adriano Taquari. Agora, Álvaro segue com contrato exclusivo e residência fixa em São Paulo, se preparando para a carreira internacional.

