Mergulhadores realizarão limpeza no fundo do mar nesta Quarta-feira de Cinzas

Para reduzir o impacto do descarte de resíduos sólidos que atinge a orla das praias que contornam o circuito Dodô, durante o Carnaval, a Ambev – dona da Skol, patrocinadora oficial da festa há quatro anos – se uniu à Agência MAP em uma ação de limpeza que vai até o fundo do mar. A iniciativa levará 15 mergulhadores profissionais para o Porto da Barra nesta quarta, 26, para recolher os materiais que chegaram ao oceano. Metais e plásticos serão direcionados às cooperativas de reciclagem parceiras da Ambev durante o Carnaval. ”Este trabalho demonstra como a Ambev está levando à sério o compromisso que anunciou no último ano, de acabar com a poluição plástica de embalagens até 2025”, destacou Harry Racz, diretor regional de marketing da Ambev.

