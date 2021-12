Menu mundial

Com festa das boas, o empresário e chef Lucius Gaudenzi inaugurou o restaurante Lucius, na Barra. A nova casa promete um menu com influências de diversos lugares ao redor do mundo por onde ele estudou e trabalhou. O restaurante, que fica localizado na rua Dom Marcos Teixeira, ocupa um casarão do século 18 e tem uma excelente adega com mais de 100 rótulos de vinhos de todo o mundo.

