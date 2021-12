Matheus Rocha curtiu domingo entre Camarote do Nana e Camaleão

Sucesso nas redes, o escritor baiano Matheus Rocha fez uma dobradinha neste domingo, 23, ao seguir o Bloco Camaleão, puxado por Bell Marques, e curtir a noite no Camarote do Nana. Autor dos livros “No Meio do Caminho Tinha um Amor” e “Muito Amor, Por Favor”, ambos lançados pela Editora Sextante, ele reúne 695 mil seguidores, apenas no Instagram. E compartilhou com eles a alegria que ter desfilado no dia em que o Camelão homenageou os 80 anos do Pernalonga: “Eu posso dizer que a minha criança interior está muito, muito feliz com esse momento.”

