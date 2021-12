Marina Ruy Barbosa marca presença no trio de Ivete Sangalo

Na rua ou no Camarote, Ivete Sangalo tem sido a dona da folia. E quem veio prestigiar a amiga foi a atriz Marina Ruy Barbosa, que na tarde deste sábado, 22, segue em cima do trio no Bloco Coruja. A ruiva está acompanhada do marido, o automobilista Alexandre Negrão, e tem se revelado figurinha carimbada no Carnaval de Salvador.

adblock ativo