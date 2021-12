Marília Mendonça é confirmada no Forró do Piu Piu

A 24ª edição do Forró do Piu Piu, em Amargosa, terá como a principal atração um show de Marília Mendonça. Ainda sem uma agenda intensa, a cantora, que iniciou o ano em um hiato para se dedicar ao primeiro filho, Leo, protagonizará o clímax da festa junina da Salvador Produções. Gegê Magalhães, diretor-executivo que comanda a produtora, reforçou que o evento será um dos carros-chefe de 2020: “Com a confirmação de Marília e a presença de outros nomes de peso, como Parangolé e Dorgival Dantas, só comprovamos que Amargosa é, de fato, um dos melhores destinos juninos do Nordeste”.

Perguntaram a Hebe Camargo, certa vez, se ela tinha vontade de ir trabalhar na Rede Globo. Ela respondeu que não. E explicou que, entre ter que se limitar, se engessar e se moldar e estar na maior emissora do país, ela optava pela liberdade de ser fiel à sua personalidade. Talvez essa coragem de não abrir mão do que se é, de assumir a sua total identidade, seja um segredo de sucesso. Só assim se faz melhor o que se sabe...

“Digo sempre que rede social não é confessionário, você não precisa falar tudo que quer falar. É ter consciência e saber o que você quer dizer, saber para quem está falando e ter consciência das responsabilidades sobre isso”

Pedro Tourinho, publicitário

Para Roberta Badaró, empresária que desde 2009 comanda o Grupo Dolce Vila Gourmet, que atua no mercado gastronômico com lojas e fábrica de distribuição de tortas, doces e salgados em Salvador. A empresária é um dos nomes mais conhecidos no segmento, tanto pelo sucesso do negócio quanto pela forma de se relacionar com influência com os nomes propulsores do mercado.

Santuário histórico

A baiana Daniela Falcão, editora da Vogue Brasil, e Juliana Santos, dona da maior multimarcas do Nordeste, a Dona Santa, elegeram o Santuário Histórico de Machu Picchu para revigorar corpo e espírito após o Carnaval.

Alice Prado está curtindo o pós-Carnaval em Ennetbürgen, uma vila suíça do início do século 20. Após a curta temporada no Lago de Lucerna, a influencer e repórter promete vir cheia de novidades para a Bahia.

Em Trancoso

A consultora de moda e chief consultant da CFO 11, Donata Meirelles aproveitou a temporada pós-Carnaval para relaxar em Trancoso. Entre um descanso e outro, ela aproveitou o tempo para ler Jorge Amado: uma biografia, da escritora baiana Josélia Aguiar.

Em março, mês internacionalmente dedicado ao teatro e circo, o projeto Domingo no TCA recebe a peça Foi por Esse Amor, protagonizada pelo ator João Guisande ao lado do seu pai, Antônio Roque. A apresentação acontece no dia 29 de março, às 11h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA). Tendo o teatro como elo, a montagem traz à tona histórias e memórias da dupla, junto de narrativas sobre o cotidiano soteropolitano.

Encerrando uma programação de nove espetáculos musicais desde novembro de 2019, a 2ª edição do projeto Concha Negra traz na sua grade de atrações a potência das expressões musicais das bandas Panteras Negras e Didá, ao lado da força poética do Slam das Minas no dia 28 de março. O show Panteras Negras In Concert, que acontece às 18h30, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), enfatizará o empoderamento feminino como temática principal num “grito” em forma de espetáculo musical.

Liz Passos - Escritora fala sobre vida e livro novos após vencer um câncer

Depois de escrever sobre relacionamentos, encontros e desencontros em textos na internet, a publicitária Liz Passos, criadora do blog Coisas de Liz, lança seu primeiro livro: Um Encontro Inesperado. Desta vez, a escritora fala de um amor diferente: o que ela adquiriu pela vida, desde um encontro assustador e inesperado com um diagnóstico de linfoma não-Hodgkin. “Quando o câncer apareceu, eu passei a ver o mundo de outra forma. E eu quis contar isso. O livro mostra como situações difíceis podem ser encaradas com bom humor, fé, coragem – e medo também, por que não? A escrita acompanhou o processo de quimioterapia, e o resultado já era parte de um livro. E claro que as pessoas próximas acompanhavam as coisas explícitas relacionadas à doença, mas o relato do livro, não. Foi surpresa até para minha mãe”. Com um foco ampliado e redirecionado pelo que passou, a saúde e o bem-estar ganharam outro peso – aliás, outra leveza, para Liz. O amor redescoberto não resolveu, mas se revelou uma estrela polar, sempre presente. “Ninguém vira um ser humano perfeito apenas porque passou por algo assim – os defeitos, os dias ruins, os erros, crises e tristezas permanecem. Mas hoje eu dou um peso diferente a cada uma dessas coisas. Terminar um relacionamento, depois de todo o processo, não vem com o peso que tinha antes – é só lembrar do que realmente importa nessa vida. Mas eu continuo sofrendo por outras pessoas, convivendo com dores – o que muda, fundamentalmente, é o modo de ver, e rever, cada acontecimento e cada desafio instaurados pela vida”. O lançamento e a sessão de autógrafos de Um Encontro Inesperado são nesta quinta-feira (dia 5), a partir das 19 horas, no Restaurante do Senac, no 11º andar do edifício Casa do Comércio.

Gabriel Felix assume diretoria de operações da Breton em Salvador

Aos 24 anos, Gabriel Felix acaba de se tornar o novo diretor de operações da Breton Salvador. Ocupando um posto de destaque na cena dos jovens empreendedores que estão movimentando o mercado baiano, Gabriel será o responsável pelo planejamento de mercado e marketing, prospecção de clientes, estratégias de venda e acompanhamento de resultados. Além disso, cuidará da área de logística e operações da empresa: “Do recebimento dos móveis às operações externas em grandes eventos, como o Carnaval, passando por quesitos como conferência, assistência técnica e pós-venda. Será um grande desafio conciliar todas as funções enquanto aprendo cada detalhe da direção”. Animado, a chegada de Gabriel também reforça o status familiar da Breton Salvador no mercado, uma vez que ele é filho dos franqueados Jô Abreu e Jean Felix. Ele comenta: “É uma das grandes vantagens da Breton na cidade, pois esse status é bastante valorizado no mercado. E cultivamos um convívio e uma amizade que dissemina o cuidado com a empresa em tudo que fazemos. É muito positivo”. Gabriel Felix também ressaltou a importância da nova cena empresarial: “A criatividade e a inovação estão por nossa conta. São os jovens empreendedores que podem contribuir com o nosso desenvolvimento econômico e apresentar soluções para problemas que ainda nos afetam, como o desemprego”. Envolvido, desde que assumiu, em uma sequência de reuniões, o novo diretor de operações não escondeu as expectativas e a verve desafiante: “Desde o ano passado eu participei de vários eventos, como CasaCor e CasaCor Verão; e é um mercado desafiador, mas crescente e com amplo potencial aqui na Bahia. Acredito que, com o desenvolvimento da nossa economia e da região, o setor vai crescer bastante. Especialmente com a retomada das áreas de engenharia e construção civil. Há muito por vir no mercado de arquitetura e decoração. Prometo”, enfatiza.

