Mariene de Castro e Almério trazem 'Acaso Casa' para o TCA

O encontro de Mariene de Castro e Almério tem sido um dos mais celebrados da música brasileira contemporânea, e o show Acaso Casa chega ao Teatro Castro Alves no dia 22 de março (domingo), às 20h. Em tom intimista, os cantores, que foram dirigidos por Zé Maurício Machline, são acompanhados por dois violões e um acordeom – presenças marcantes dos músicos Geo Barbosa, Juliano Holanda e Pedro Franco. O show reúne canções que, como sugere o título do espetáculo, remetem à memória afetiva de cada um, os leva de volta às suas origens, às suas casas. Entre solos e duetos, canções como ‘Segredo’, ‘Na Primeira Manhã’, ‘Foguete’, ‘Lamento Sertanejo’ e ‘Espumas ao Vento’ se revezam no repertório.

