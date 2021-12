Maria Bethânia encerra turnê Claros Breus com ingressos esgotados

Na pausa da produção de um novo disco, Maria Bethânia realiza o último show da turnê Claros Breus neste sábado, 14, em São Paulo. Com cenário de Bia Lessa, direção musical de Letieres Leite, um repertório maior do que aquele que iniciou a temporada e uma performance que vem levando o público do encanto ao êxtase, por onde passa, a cantora tem entregando um dos melhores concertos da carreira. Os ingressos para a apresentação no Unimed Hall, no bairro paulista de Santo Amaro, estão esgotados. Entre as músicas que estão no repertório estão: “Grito de Alerta”, “Sampa”, “Rosa dos Ventos” e “Olhos nos Olhos”.

