Margareth Menezes usará figurinos inspirados na Rainha Nefertiti e Olodum

Margareth Menezes vai usar, no bloco Os Mascarados que sai na quinta-feira, 20, no Circuito Dodô, um figurino assinado pelo Atelier Fabulous, dos estilistas Mário Bentes e Robert Menezes. A vestimenta, com um bordado dourado, é inspirada em Nefertiti, a rainha da XVIII dinastia do Antigo Egito. Já no trio Afropop Brasileiro, que sai na sexta-feira, 21, também no circuito Barra-Ondina, a cantora vai surgir com um look moderno em homenagem aos 40 anos do Olodum: um luxuoso macacão em paetê vermelho, que será usado com um max colete dourado com recortes assimétricos em preto e verde. A peça é assinada pelo estilista Céu Rocha.

