Marcia Castro leva show intimista para Casa Respeita as Mina

A cantora Márcia Castro é um dos nomes que participa do primeiro fim de semana da Casa Respeita as Mina, localizada no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. O espaço recebe, entre os dias 5 e 7 de março, o projeto “Ouça as Minas”, que vai contar com uma programação especial composta por artistas mulheres. Além de Márcia, que anunciou um show exclusivo e intimista no formato voz e violão na sexta, 6, a quinta-feira, 5, ficará por conta da Banda Panteras Negras e das Ganhadeiras de Itapuã. Na sexta-feira, 6, Illy também se apresenta no espaço. Já no sábado, 7, quem sobe ao palco são as artistas Nessa e Nara Couto. A entrada é gratuita, e a Casa Respeita as Mina se localizada na Rua das Laranjeiras, no Pelourinho.

