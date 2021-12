Marcelo Britto celebra aniversário nesta terça

Responsável pela Salvador Produções, uma das maiores produtoras de eventos e gerenciamento artístico do Nordeste, Marcelo Britto faz aniversário nesta terça-feira, 3. O empresário comemora em família e com amigos, ainda no clima de celebração pelo Carnaval de Léo Santana, Lore Improta, que participou do desfile campeão no Rio de Janeiro, e Parangolé, que conquistou a música do Carnaval pelo iBahia. Os três são alguns dos principais artistas da Salvador Produções.

