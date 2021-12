Loja de customização de abadás é inaugurada em Salvador

Pensando em oferecer um serviço de melhor qualidade no Carnaval 2020, os empresários Rafael Cal e Fernanda Lins, inauguraram, no início dessa semana, o Ateliê Abadá. A loja especializada em customização de abadás funcionará todos os dias da folia baiana, até o dia 25 de fevereiro (terça-feira), no segundo piso do Shopping da Bahia, ao lado do SAC. “Decidimos atender aos inúmeros pedidos, inclusive de amigas, e estamos oferecendo a oportunidade dos foliões curtirem o carnaval com estilo”, completa Fernanda Lins.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo