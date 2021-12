Livro conta trajetória de publicitária baiana ao vencer o câncer

Depois de escrever sobre relacionamentos, encontros e desencontros em textos na internet, a publicitária Liz Passos, criadora do blog Coisas de Liz, lança seu primeiro livro “Um Encontro Inesperado”. Desta vez, a escritora fala de um amor diferente, o que ela adquiriu pela vida, desde um encontro assustador e inesperado com um diagnóstico de Linfoma Não-Hodgkin. “O livro mostra como situações difíceis podem ser encaradas com bom humor, fé, coragem e medo, também, porque não?”, afirma Liz. Quatro anos depois de enfrentar e vencer um câncer, ela conta todas as transformações e descobertas que a doença lhe ensinou. “Esta é uma pequena história de como, curiosamente, o câncer me curou e me ensinou o que, até então, eu não havia entendido”, antecipa a escritora. A sessão de autógrafos vai acontecer no dia 05 de março, a partir das 19h, no Restaurante do Senac, no 11° andar da Casa do Comércio.

