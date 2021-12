Leonardo Cortizo completa curso em Zurique

O Dr. Leonardo Cortizo, especialista em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, está completando uma curta temporada em Zurique, onde fez um curso de especialização ao lado de grandes nomes da cirurgia vascular europeia. Trata-se do Bard Advance Course, ministrado pelo Prof. Dr. Nils Kucher. O principal foco do curso é a cirurgia endovascular avançada, expondo a complexidade desse modo de intervenção. O Dr. Leonardo Cortizo é um dos membros da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular – SBACV.

