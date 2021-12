Léo Santana comanda arrastão na Quarta-feira de Cinzas

Depois de brilhar no Carnaval de Salvador, com dezenas de shows em trios elétricos e camarotes, Léo Santana e a Salvador Produções anunciam que o arrastão está mais do que garantido nesta Quarta-feira de Cinzas, 26. O Gigante, dono do hit ‘Contatinho’, receberá muitos convidados especiais para celebrar e encerrar extra-oficialmente a folia de 2020. A concentração para o arrastão de Léo está marcada para às 9h da manhã, no Farol da Barra.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo