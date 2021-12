Kiolo vai realizar workshop de fotografia no Wish Hotel da Bahia

O Wish Hotel da Bahia recebe, nos dias 21 e 22 de março, o Workshop Kiolo de Fotografia. No curso, o fotógrafo Kiolo vai materializar os conceitos que tornaram possível sua trajetória, que é reconhecida pelo enredo rico e diversificado das imagens – uma das marcas do profissional é o potencial ornamental de suas obras, que reúnem sensibilidade estética e habilidade em constituir polípticos. Realizado em duas edições de sucesso em 2019, o 1º Workshop de 2020 volta a se debruçar sobre as principais ferramentas de trabalho, inspirações, técnicas e escolhas que pavimentaram o caminho de Kiolo, além de um vasto panorama sobre o mercado de FineArt. A inscrição custa R$ 2.000 e pode ser feita através do site kiolophoto.com.br.

