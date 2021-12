Jovem cientista baiana fala sobre premiação que recebeu da ONU

Anna Luísa Beserra é baiana e se tornou cientista desde os 15 anos, quando começou a desenvolver um dispositivo de baixo custo e com foco em usabilidade que utiliza radiação solar para potabilizar água de cisternas do semiárido do Nordeste: o Aqualuz, que também é a única tecnologia do tipo no mundo. Aos 17 fundou a startup Safe Drinking Water For All – SDW para desenvolver tecnologias que tornassem o acesso à água e saneamento um direito universal. Aos 18 foi a brasileira mais jovem formada em lideranças de novos empreendimentos pelo MIT, em Cambridge, nos Estados Unidos. E hoje é a única brasileira a ganhar o prêmio Jovens Campeões da Terra, da Organização das Nações Unidas. O Aqualuz, vale registrar, está presente nos estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte – o projeto ajuda 270 pessoas por meio de projetos, e a meta é atingir 900 mil pessoas nos próximos cinco anos. Em bate-papo com o Anota Bahia ela fala sobre suas inspirações, ideias, empreendedorismo e reconhecimento. “Meu sonho sempre foi ser cientista. Então eu me inspirei bastante em Marie Curie e Albert Einstein e mantive o sonho de desenvolver alguma coisa que pudesse ajudar a melhorar o mundo. Hoje eu acredito que maiores incentivos, mais eventos e premiações colocariam mais jovens no caminho da ciência. E melhorar as escolas, disseminar laboratórios, contar com aulas extracurriculares e professores mais qualificados, para que os alunos gostem e tenham interesse pelas matérias, seria um grande diferencial para que mais pessoas desenvolvessem suas ideias no mundo da ciência”, nos disse. Perguntamos se ela considerava, além de cientista, empreendedora: “Sim, mas isso foi algo que eu não tinha percebido no início. Com o incentivo de um professor da universidade eu percebi que o que eu tinha de projeto científico poderia se tornar uma startup de impacto social. E há coisas em comum entre a cientista e empreendedora, como a busca em resolver um problema real”, enfatiza. Sobre premiações e reconhecimentos, ela admite: “A partir do momento em que houve a divulgação da premiação, muitas portas estão sendo abertas para mim e para a SDW, o que acelerou nosso avanço. E, no meu caso, tem a questão da credibilidade. Este selo da ONU me tornou meio que uma especialista no assunto, e agora, apesar de ser muito jovem – o que gerava impressões como de que eu não sabia nada, de que a juventude impedia minha autoridade no assunto –, as pessoas não me veem mais dessa forma”, diz, orgulhosa de si. E tem que ser mesmo. Mas você também é um orgulho nosso, Anna.

Aquele abraço

Para Carlinhos Brown, músico que completa 41 anos de carreira – entre tambores e atabaques – realizando um trabalho social do tipo incrível e que este ano vai abrir e encerrar oficialmente o Carnaval de Salvador. Também será homenageado em São Paulo pela Escola de Samba Camisa Verde e Branco e fará apresentações em Natal (RN) e Porto Seguro.

ESTADO de NERVOS

Fazendo as contas do coronavírus

A Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) de Salvador estima que, em 2019, 0,2% dos turistas estrangeiros que vieram para a cidade eram chineses. Em números absolutos, a capital recebeu dois mil chineses durante todo o ano. Além disso, as pesquisas aplicadas com turistas durante os últimos dois carnavais não registraram a presença de visitantes oriundos do país oriental.

Camarote do Nana | Foto: Divulgação

Anota Bahia sela parceria com o Camarote do Nana neste Carnaval

Salvador já respira Carnaval! E a gente também respira e transpira a folia da melhor forma. E uma das novidades que anunciamos neste domingo, 16, é que seremos parceiros do Camarote do Nana, um dos espaços mais badalados do circuito Barra-Ondina, que no seu line up tem nomes como Bell Marques, Léo Santana e Mano Walter. O Anota Bahia será responsável por cobrir com exclusividade a área VIP do espaço, onde os empresários Hugo Ramos, Fred Boat e Sandro Ferreira recebem artistas, políticos e personalidades empresariais durante as seis noites da folia. Ah, este ano, o camarote contará com 1.400 m² de varanda, sendo 76 metros só de frente para a passagem dos trios.

Salvador ganha nova clínica de harmonização facial

Alessandra Mattos, mestre e doutora em odontologia, está com um novo espaço no Complexo Odonto Médico Itaigara, integralmente dedicado à harmonização facial, sua nova especialidade. O consultório Naturalidade foi inaugurado recentemente e, desde então, tem proporcionado múltiplas abordagens para harmonizar e tratar a pele. “São tratamentos precisos para envelhecer com aspectos bons, minimizando os sinais de velhice, corrigindo assimetrias, promovendo elasticidade e estabilização adequadas da pele”, nos disse. Para tanto, ela conta com o auxílio dos principais procedimentos contemporâneos, como toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, fio de sustentação, além de hidratações profundas e máscaras específicas.

Governador Rui Costa | Foto: Divulgação

TENHO DITO...

“Estamos investindo em torno de R$ 73 milhões no Carnaval de 2020, garantindo segurança pública, saúde e, evidentemente, a alegria com o patrocínio dos blocos e dos artistas em trios independentes”

Rui Costa, governador da Bahia

Casa Valduga vai realizar Master Class com 30 convidados na capital baiana

O Yacht Clube da Bahia vai sediar a segunda edição da Vin Première Famiglia Valduga em Salvador, que vai acontecer no dia 26 de março e contará com uma degustação Master Class exclusiva para apenas 30 convidados. Os que adquirirem o acesso ao evento reservado poderão apreciar, a partir das 20h, em um espaço especial, ícones do grupo. Entre eles, os mais premiados na última edição do Descorchados, publicação anual do enólogo chileno Patricio Tapia. Ponto Nero Icon, Casas del Bosque Pequeñas Producciones Syrah e Era (sem adição de conservantes – SO2 Free) serão alguns dos rótulos que vão fazer parte da experiência enogastronômica. O CEO do grupo Eduardo Valduga representará a família no evento, apresentando vinhos de diversas partes do globo.

ANOTA aí

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) reelege amanhã (17) a nova diretoria da entidade. Com uma chapa única, o atual presidente Cláudio Cunha será reconduzido ao cargo para o próximo biênio. Além dele, fazem parte da chapa: Marcos Dias Lins Melo, Marcos Nogueira Vieira Lima, Pedro de Oliveira Mendonça, Eduardo Pedreira, Viviane de Brito da Fonseca, André Luiz Duarte Teixeira e Rafael Cardoso Valente.

Viiiiiiiiiip

Summer

Aconteceu na última terça-feira, 11, mais uma edição da CasaCor Verão Bahia. Cerca de 60 convidados desembarcaram no Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades, e desfrutaram de uma experiência que alia gastronomia, música, arte, arquitetura e decoração, a exemplo das arquitetas Daniela Lopes e Daniela Alencar. A última edição da mostra pop up vai ocorrer no dia 18 de fevereiro.

Bday em SP

A baiana Ju Ferraz, que é diretora comercial da Holding Clube, recebeu na última quarta-feira, 12, amigos e familiares para um jantar de aniversário no restaurante CÔL, no Itaim Bibi, em São Paulo. Suas amigas Bel Pimenta e Carol Raucci marcaram presença.

NY-SSA

A empresária Babi Goulart, que comanda a multimarcas L’allume e se divide entre Salvador e Belo Horizonte, está em Nova York, nos Estados Unidos. Por lá, tem buscado as tendências de moda da temporada e, claro, aproveitado para curtir a metrópole. Mas se alguém achava que ela deixaria a folia baiana de lado, não se engane: “Estou aqui, mas meu Carnaval será em Salvador, com certeza. Chegarei à cidade na terça-feira”, nos disse Babi, que costuma fazer história pelos camarotes com seus looks e customizações na festa momesca.

