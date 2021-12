João Saccaro marcou presença na CasaCor Verão Bahia

O diretor de vendas da Saccaro, João Saccaro, saiu de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e desembarcou ontem (18) em Salvador, especialmente para prestigiar a CasaCor Verão Bahia, que aconteceu na Ilha dos Frades. Veio acompanhado do diretor executivo da marca, Leandro Spadetto, e foi recebido pelos franqueados da mostra Jussara e Carlos Amorim. Em bate papo conosco, João Saccaro – que é filho de Albino Saccaro, fundador da label – contou que ainda este ano a marca voltará a ter uma loja na capital baiana.

