João Doria prestigia camarote em Salvador

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chegou para o 18º carnaval em terras soteropolitanas, como anunciado com exclusividade pelo Anota Bahia. Doria está aproveitando a noite de segunda-feira no Camarote Salvador, onde tem se encontrado com amigos e parceiros. Entre personalidades e empresários, destaque para o encontro com Mário Dantas, presidente do LIDE, na Bahia, e da Associação Comercial da Bahia, e com Paulo Góes, empresário à frente do Camarote Salvador.

João Doria, que há dois dias curtiu com sua esposa, Bia Doria, um camarote no Anhembi, acompanhando os desfiles das escolas de samba paulistas, fez questão de manter a tradição e prestigiar o Carnaval dos Carnavais, como adiantamos. O Camarote Salvador conta com shows exclusivos de Thiaguinho e Martin Garrix, nesta noite.

