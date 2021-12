Ivete Sangalo presenteia amigos e personalidades com kit de Carnaval personalizado

Começando a festa com a leveza e simpatia que são sua marca registrada, a cantora Ivete Sangalo está presenteando artistas e personalidades com um kit especial de Carnaval, desejando que a festa seja uma experiência única. No cartão, assinado pela cantora, ela compartilha a emoção e a gratidão por mais um Carnaval: “Todo ano é uma emoção diferente e, este ano, ‘O mundo veio’; e ter você aqui ficou melhor ainda.” O Anota Bahia recebeu, amou e compartilha a certeza de que este ano será inesquecível.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo