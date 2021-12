Ivete Sangalo mostra sua força como grande destaque do carnaval de Salvador

Ivete Sangalo não só foi o destaque do carnaval de Salvador – ganhando o troféu de Música do Carnaval da Band, em eleição popular do Band Folia, e a Música do Carnaval do Bahia Folia, da TV Bahia (Globo Local), com “O Mundo Vai” –, como suas atrações, Camarote da Veveta e Bloco Coruja, foram as que mais espaço e atenção obtiveram da mídia televisiva entre os dias 20 e 25 de fevereiro nos noticiários e transmissões ao vivo do Carnaval 2020, segundo levantamento realizado pela empresa de pesquisa MidiaClip. A cantora ocupou mais de 19 horas somadas de exposição, e teve mais que o dobro do segundo colocado em valor comercial com R$ 42.559.664.24.

A equipe principal que gerencia a carreira da artista é, segundo a cantora, o alicerce para realizar todos estes feitos ano após ano no carnaval. Ao lado de Cynthia Sangalo e do empresário Fábio Almeida, a cantora levou o Bloco Coruja às ruas por 3 dias e o Camarote da Veveta, que conta com a parceria dos sócios Rodolphinho Tourinho e Ricardo Freitas, da Novo Palco, agitou Salvador por 5 dias seguidos.

