Ivete Sangalo e Iza integram o Top 5 de celebridades brasileiras mais influentes do ano

O relatório Most Influential Celebrities, realizado pela Ipsos, que lista as celebridades brasileiras mais influentes do ano, foi divulgado nesta segunda-feira, 30. Em 2021, o top 5 é protagonizado por Iza, Gisele Bündchen, Ivete Sangalo, Juliette Freire e Jéssica Ellen. Essa é a primeira vez em três anos que os cinco primeiros lugares são ocupados apenas por mulheres.

Para chegar ao resultado, a Ipsos entrevistou, entre os dias 01 e 07 de julho, 2.000 pessoas com mais de 16 anos em todo o Brasil, que avaliaram 200 celebridades e influenciadores digitais em 9 categorias de influência: Sucesso, Comprometimento/Confiança, Modernidade, Alegria/Carisma, Autenticidade, Role Model, Beleza, Atitude Frente à Pandemia, e Diversidade.

adblock ativo