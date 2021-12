Ivete Sangalo curtiu seu camarote com família e amigos

A segunda-feira, 24, de Carnaval foi especial para Ivete Sangalo. Com seu habitual pique e cheia de energia, ela animou o Bloco Coruja pela terceira vez na festa mais alegre do país, ficando mais de 4 horas em cima do trio. Incansável, a cantora ainda foi para seu camarote na avenida, onde curtiu a folia com a família e amigos.

O Camarote da Veveta, que estreou no Carnaval de Salvador, já é um dos espaços mais desejados do circuito Barra-Ondina. Localizado no Hotel Monte Pascoal, ele tem uma varanda de dois andares com vista privilegiada da avenida, além de atrações exclusivas e imersas para os convidados promovidas pelos parceiros do espaço vip.

